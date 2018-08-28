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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:07 م
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أمن الإسكندرية يضبط 24 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:32 م
أمن الإسكندرية يضبط 24 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك جانب من المضبوطات
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق والسع الغذائية، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بتكثيف الجهود لمكافحة الجرائم التموينية، وإحكام السيطرة علي الأسواق، وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير ادارة مكافحة جرائم التموين و التجاره الداخلية، بورود معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، مفادها قيام "م ع ع" 44 سنة، المدير المسئول عن مصنع مخللات "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم ثان الرمل بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع المخللات الغير مطابقة للمواصفات القياسية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مصنعه الغير مستوفي للاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تصنيع الغذاء .
 
و تم استهداف المصنع المُشار إليه، وضبط 270 برميل من المخللات المتنوعة، بإجمالى 24.300 طن.
 
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