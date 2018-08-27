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9 جامعات تتنافس على أفضل 3 مشروعات تخرج للعرض بأسبوع القاهرة للمياه

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:30 ص
9 جامعات تتنافس على أفضل 3 مشروعات تخرج للعرض بأسبوع القاهرة للمياه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى والمسئولة عن اسبوع القاهرة للمياه، أن 9 جامعات مصرية تقدمت للمشاركة فى مسابقة أفضل مشروع تخرج عن العام الدراسى 2017-2018 فى مجالات الرى، الهيدروليكا، إدارة المياه، تحلية المياه، إدارة المناطق الساحلية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهره الأول للمياه، الذى تنظمه الوزارة خلال الفتره 14-18 أكتوبر المقبل.

وأضافت رئيس القطاع، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتم تنظيم جلسة خاصة لشباب الخريجين لعرض أفضل ثلاثة مشاريع فى مجالات المسابقة على هامش منتدى الشباب الأفارقة الأول والذى سينعقد خلال أسبوع القاهرة للمياه و تقديم جوائز خاصة لهم، كما سيتم عرض باقى المشاريع فى صورة بوستر ضمن معرض البوسترات العلمية.

 وأوضحت أن هذه المسابقة تأتى فى إطار تشجيع وزارة الموارد المائية والرى لشباب المتخصصين  حديثى التخرج على التنافس والابتكار فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية.

 وأشارت سيد، إلى أن التقديم للمسابقة تم عن طريق رؤساء الأقسام و المشرفين على تلك المشروعات بحد أقصى ثلاثة مشروعات للكلية الواحدة، لافتة إلى أن المشاركة تم فتحها لجميع الكليات (حكومية و خاصة ) التى يوجد بها مشروعات تخرج ذات صلة بموضوعات المسابقة حيث تم التقدم عبر البريد الإلكترونى.


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