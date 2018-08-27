74% من القراء يستبعدون نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة، استبعد غالبية القراء نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة.

واستبعد 74% من القراء نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة، بينما توقع 21% من القراء نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة، فى الوقت الذى أعرب فيه 5% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.