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74% من القراء يستبعدون نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:14 ص
74% من القراء يستبعدون نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة الاستطلاع
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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة، استبعد غالبية القراء نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة.

واستبعد 74% من القراء نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة، بينما توقع 21% من القراء نجاح خطة الحكومة فى إعادة هيكلة المصانع المتهالكة، فى الوقت الذى أعرب فيه 5% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

 


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استطلاع

القراء

اليوم السابع

الحكومة

المصانع المتهالكة




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

امل

لو حسبنت يبقى مش كفايه

للاسف ..كثير من هذه المصانع اصبحت متهالكه بفعل فاعل .. لمصلحة تمرير بعض الاتفاقات الدوليه ( و المصالح الشخصيه) في عهد المخلوع !!

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