70 مليون جنية لتمويل البحث العلمي وبراءات الإختراعات بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

عقدت اليوم لجنة فريق إعداد الخطة البحثية بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد الخطيب رئيس اللجنة، والتي تشكلت طبقا لتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تتعلق بمستقبل البحث العلمي في مصر وما يترتب على ذلك من إحداث تنمية حقيقية في كافة الجوانب التى تتفق مع خطة الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وخطة البحث العلمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أن الهدف من إعداد الخطة هو تحديد المجالات البحثية ذات الأولوية والتي ترتبط بمشكلات المجتمع المحلي لذا يجب أن تركز عليها الجامعة خلال السنوات الخمس القادمة للمساهمة في حل المشكلات التنموية بالإقليم من خلال تطويع البحث العلمي التطبيقي في حل مشكلاته، بالإضافة إلى متابعة التطور العالمي في البحث العلمي الأكاديمي.

وذكر رئيس الجامعة أن الجامعة ستتولى تمويل خطط البحث العلمي وبراءات الإختراعات بمبلغ يقدر بحوالي 70 إلى 80 مليون جنية.

وذكر الدكتور أحمد الخطيب رئيس اللجنة أن خطة البحث العلمي بالجامعة ستكون في شكل خطط تنافسية بين كليات الجامعة لتشجيع النشرالعلمي في مختلف التخصصات، مع تشجيع التعاون مع المؤسسات البحثية الأخرى داخل وخارج الاقليم، وجهات تمويلية عالمية مثل الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن اللجنة حاليا تقوم بدراسة خصائص الوضع الراهن لمنظومة البحث العلمى بالجامعة، وتحديد المكونات الاستراتيجية لخطة الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمى، مع دراسة وتقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات فى ضوء الخطط البحثية المقدمة من كل الكليات والأقسام العلمية، لإعداد وثيقة خطة البحث العلمى للجامعة.