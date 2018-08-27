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40.7 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع النقل خلال العام الجارى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:00 ص
40.7 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع النقل خلال العام الجارى القطارات
كتب : مصطفى عبد التواب
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تبلغ جملة تكلفة البرامج الاساسية لتنمية قطاع النقل خلال خطة الحكومة للعام المالى الجارى 2018-2019، 40.7 مليار جنيه، تشكل الاستثمارات 58%، ويستحوذ برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية على النصيب الاكبر من جمله المصروفات، يليه توسعة شبكة مترو الانفاق.

 

وبحسب خطة الحكومة، يحصل برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية على 13 مليار 362 مليون جنيه تمثل الاستثمارات منهم 3 مليار و 204 مليون جنيه، يليه برنامج توسعة شبكة مترو الأنفاق بإجمالى مصروفات 8 مليار و 718 مليون جنيه، تشمل الاستثمارات منهم 8 مليار و 144 مليون جنيه، ثم برنامج شبكة الطرق القوميةوالذى يحصل على جملة مصروفات 10 مليار و 933 الف جنيه، تمثل الاستثمارات  منهم 8 مليار و 200 مليون جنيه.

 


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