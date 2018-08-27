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الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:06 ص
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29 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ تحرير سعر الصرف

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:05 ص
29 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ تحرير سعر الصرف البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استحوذت المؤسسات الأجنبية على 75% من المستثمرين المكودين بالبورصة المصرية بنهاية 2018، وهو ما يعكس ثقة المحافظ الأجنبية في السوق المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تنفذها الحكومة المصرية منذ نوفمبر 2016، والتي أسهمت في استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي وعززت من مشاركة القطاع الخاص .
 
يأتى ذلك فى الوقت الذي تتسارع فيه صافي مشتريات الأجانب في البورصة المصرية مسجلة قرابة 29 مليار جنيه حتى الآن منذ قرارات نوفمبر 2016 بتحرير سعر صرف الجنيه وهيكلة دعم الوقود، فى مقابل صافى مشتريات تراوحت بين 400 إلى 500 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
 
جاء ذلك فى مسح جديد أجرته البورصة المصرية تحت عنوان "تصنيف المتعاملين المكودين بالبورصة بنهاية مايو 2018 "، عن استحواذ المستثمرين الذكور على 70% مقابل 30 % للنساء من إجمالى المستثمرين المكودين فى البورصة.
 
وأسفر المسح، أن 98% من المستثمرين الأفراد بالبورصة مصريين مقابل 2% فقط للأجانب، وعلى مستوى المؤسسات استحوذ الأجانب على 75% مقابل 25% للمصريين.
 
وعلى مستوى الفئات العمرية للمستثمرين الأفراد استحوذت الفئة العمرية الأقل من 21 عام على 6% موزعة بين 47% للإناث و53% للذكور، فيما استحوذت الفئة العمرية ما بين 21 إلى 40 عام على 34% موزعة بين 30% للإناث و70% للذكور.
 
فيما استحوذت الفئة العمرية ما بين 41 الى 60 عام على 42% موزعة بين 26% من الإناث 74% للذكور، والفئة العمرية ما بين 61إلى 80 عام استحوذت على 17% موزعة بين 34% للإناث و66% للذكور.
 
 
 
واستحوذت الفئة العمرية الأكبر من 81 عام على 1% فقط من إجمالي عدد المستثمرين الأفراد المكودين بالبورصة موزعة بين 41% للإناث و59% للذكور.
خاص-بخبر-هانى-الحوتى
 
 

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