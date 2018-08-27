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26 سبتمبر الحكم فى 6 دعاوى تطالب بعزل 7 أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:16 م
26 سبتمبر الحكم فى 6 دعاوى تطالب بعزل 7 أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز 6 دعاوى يطالبون بعزل 7 من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة من مناصبهم، وتصعيد غيرهم، خلال الجمعية العمومية التى عقدت برئاسة الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة للحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.
 
واختصمت الدعاوى رقم 44539/44453/44388/44383/44552/44451 لسنة 72 قضائية، نقيب الصيادلة.
 
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، برئاسة النقيب الدكتور محيى عبيد، والتى عقدت فى 14 مايو الماضى، أصدرت قرارا بإسقاط عضوية 7 من أعضاء مجلس النقابة العامة، هم الدكتور "أحمد عبيد، أحمد فاروق، حسام حريرة، ثروت حجاج، محمد عصمت، فتح الله الشرقاوى، عمرو زكرى".

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