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الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:28 ص
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2 سبتمبر.. "حاسبات عين شمس" تتسلم ملفات الطلاب الجدد المقبولين بالكلية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 02:00 ص
2 سبتمبر.. "حاسبات عين شمس" تتسلم ملفات الطلاب الجدد المقبولين بالكلية جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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أعلنت الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، أنه سيتم استلام ملفات الطلبة الجدد بالكلية يوم الأحد المقبل وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً بالمعمل المجاور لمكتب شئون الطلاب.

 

وتتمثل الأوراق المطلوبة لتقديم الفرقة الأولى للعام الجامعى الجديد أصل استمارة الثانوية العامة، أصل شهادة الميلاد، و8 صور شخصية، ونموذج 2 جند و6 جند للذكور فقط، وصورة بطاقة الرقم القومى للطالب، وصورة شخصية عند التقديم للكشف الطبى.

 


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