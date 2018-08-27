10963 توقيعا على عريضة تطالب بمناقشة نفوذ إسرائيل على السياسة البريطانية

لندن (أ ش أ)

طالبت عريضة برلمانية قدمها الناشط البريطانى جوزيف بابليك ووقع عليها 10963 شخصا بمناقشة ما إذا كان لإسرائيل نفوذ غير مناسب على السياسة البريطانية.

وقال الناشط بابليك ـ فى العريضة التى قدمها على موقع البرلمان البريطانى ـ" إن رئيسة الوزراء تريزا ماى رفضت طلبا من زعيم حزب المعارضة لإجراء تحقيق علنى بشأن النفوذ غير المناسب لإسرائيل على السياسة البريطانية..مضيفا"وهذا خطأ".

ولفت إلى أن تحقيقا كشف عن مؤامرات من قبل دبلوماسى إسرائيلى لتدمير الحياة المهنية للعديد من السياسيين البريطانيين الكبار، مشددا على أن التحقيق البرلمانى هو الوحيد الذى سيطمئن العامة بأن مثل هذه الأنشطة لن يتم التسامح معها من قبل أية حكومة بريطانية.

وترد الحكومة على أية عريضة يبلغ عدد الموقعين عليها أكثر من عشرة آلاف شخص، ما يعنى أنها يجب أن ترد على هذه العريضة التى بلغ الموقعين عليها 10963 شخصا، ويناقش البرلمان العرائض التى يبلغ عدد الموقعين عليها أكثر من 100 ألف شخص.