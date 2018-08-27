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وصول 14 مصريا مرحلين من إيطاليا واليونان وأمريكا لمطار القاهرة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:10 ص
وصول 14 مصريا مرحلين من إيطاليا واليونان وأمريكا لمطار القاهرة مطار القاهرة - أرشيفية
كتب محمد طنطاوى
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 14 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة ودخول الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا واليونان. 
 
 
وأفاد مصدر بالمطار أن 8 مرحلين وصلوا على متن الطائرة المصرية القادمة من روما بصحبة عدد من رجال الأمن، كما وصل 4 مرحلين مصريين قادمين من اليونان على متن الطائرة المصرية القادمة من أثينا، بينما وصل مرحلين اثنين قادمين من ألمانيا على متن الطائرة التابعة لشركة لوفتهانزا القادمة من برلين.
 
 
وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الإيطالية واليونانية والأمريكية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة. 

 


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