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الإثنين، 27 أغسطس 2018 01:43 م
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وصول قارب يحمل طالبى لجوء إلى أستراليا لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات

الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:57 ص
وصول قارب يحمل طالبى لجوء إلى أستراليا لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات لاجئين ـ صورة أرشيفية
كانبرا (أ ش أ)
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أعلن وزير الشئون الداخلية الأسترالى بيتر داتون، اليوم الاثنين، عن وصول قارب يحمل على متنه عدد من طالبى اللجوء إلى بلاده، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال داتون - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - "إن مجموعة من الأشخاص قد وصلوا إلى شمال شرق أستراليا على متن قارب صيد قادم من فيتنام".

يذكر أن أستراليا قد أوقفت بالفعل القوارب القادمة إليها عن طريق قيام قوات البحرية بإعادتها وإرسال طالبى اللجوء المتواجدين على متنها إلى معسكرات هجرة فى كل من بابوا غينيا الجديدة وناورو بالمحيط الهادى.

 


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