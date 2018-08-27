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وزير سودانى: الدعم اليابانى معظمه يذهب للبرامج التنموية وبناء القدرات

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:27 م
وزير سودانى: الدعم اليابانى معظمه يذهب للبرامج التنموية وبناء القدرات إدريس سليمان، وزير التعاون الدولى السودانى
أ ش أ
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أكد إدريس سليمان، وزير التعاون الدولى السودانى، أن الدعم التنموى المُتواصل الذى ظلت تقدمه اليابان للسودان خلال السنوات الماضية، يذهب معظمه للبرامج التنموية وبناء القدرات، مما كان له الأثر الكبير فى الاقتصاد السودانى.
 
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين بالخرطوم بالوفد اليابانى الزائر برئاسة السيناتور تيتسورو بانو رئيس المنظمة الإفريقية للاقتصاد والتنمية باليابان.
 
وقال الوزير، فى تصريح صحفى، إنه تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين السودان واليابان خاصة فى المشروعات التنموية ومشروعات العون التى تقدمها طوكيو للخرطوم من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا).
 
ودعا "سليمان" إلى أن تزيد اليابان دعمها للسودان خاصة فى المجالات الحيوية كالمياه والصحة والتعليم، بالإضافة للعمل على نقل تجربة اليابان فى زراعة الأرز الهوائى والقمح للسودان.
 
من جانبه، أوضح السيناتور تيتسورو أن زيارته للسودان تأتى فى إطار الوقوف ميدانياً على بعض المشروعات التى نفذتها اليابان فى السودان ومدى فائدتها للشعب السوداني، وذلك من أجل عكسها للمسئولين فى اليابان، معربا عن أمله فى زيادة الدعم التنموى اليابانى مستقبلاً.
 

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وزير التعاون الدولى

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