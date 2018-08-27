وزير خارجية أمريكا: نعمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووى بأى طريقة

واشنطن: محمد البديوى





قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل مع حلفائها لمواجهة أنشطة النظام الإيرانى المزعزعة للاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، والتصدى لانتشار الأسلحة البالستية وغيرها من الأسلحة التى تهدد السلم والاستقرار الدوليين، وسوف تضمن أيضا أن إيران ليس لديها خطط لتطوير أسلحة نووية - ليس الآن فقط، وإنما على الإطلاق.

وعلق وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو على بدء الإجراءات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى بشأن طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة فى قضية رفعتها إيران ضد الولايات المتحدة، تتهمها بانتهاك معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية لعام 1955، مؤكدا أنها محاولة للتدخل فى الحقوق السيادية للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكة، إن توجه إيران إلى محكمة العدل الدولية هو محاولة للتدخل فى الحقوق السيادية للولايات المتحدة فى اتخاذ إجراءات قانونية هى ضرورية لحماية أمننا القومى بما فى ذلك إعادة فرض العقوبات، وأن الإجراءات التى اتخذتها إيران تشكل إساءة استخدام للمحكمة.

ورفعت إيران القضية فى الشهر الماضى للطعن على قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووى، وإعادة فرض العقوبات التى تم تعليقها سابقا كجزء من تلك الصفقة.

وقالت الخارجية الأمريكية: الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحب من الاتفاقية السابقة مع إيران لسبب بسيط هو أنها فشلت فى ضمان سلامة الشعب الأمريكى من المخاطر التى أوجدها قادة إيران.

وأضافت الخارجية أننا سوف ندافع بقوة ضد ادعاءات إيران فى لاهاى، وقالت: "تقف الولايات المتحدة مع الشعب الإيرانى الذى يتطلع إلى تقدم اقتصادى، وشفافية حكومية، والتخلص من الاضطهاد".