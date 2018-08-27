وزير الاتصالات يؤكد أن الشباب هم وقود صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتبت – هبة السيد

قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة تفقدية للمنطقة التكنولوجية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية أمس، رافقه خلالها المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ورئيس مجلس إدارة شركة واحات السيليكون، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وشيرين الجندى مستشار الوزير لشئون المناطق التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الاثنين، إن الزيارة تأتى فى إطار الجولات التفقدية التى يقوم بها وزير الاتصالات لمتابعة انتظام العمل فى المناطق التكنولوجية، والوقوف على آخر أعمال التطوير ولقاء الشركات، وتوفير آليات تنمية هذه المناطق وتعظيم العائد الاستثمارى منها.

وخلال الزيارة، أكد الوزير أهمية المناطق التكنولوجية فى دعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلق فرص عمل للشباب؛ موضحاً أن أولوية العمل خلال الفترة الماضية كانت تتمثل فى بلورة استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال ما تم بناؤه من قبل، ووضع خطط تنفيذية لتمكين الوزارات وأجهزة الدولة تكنولوجيا ومساعدتها فى أداء دورها المنوط بها؛ خاصة وأن التحول إلى المجتمع الرقمى هو مسئولية تتشارك فيها كل قطاعات الدولة، مضيفاً أنه سيتم العمل على تطوير المناطق التكنولوجية الأربعة فى برج العرب، وأسيوط، ومدينة السادات، وبنى سويف، وتعظيم الاستفادة منها من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة داخل تلك المناطق، وتقديم مجموعة من الحوافز لجذب استثمارات جديدة، وتهيئة البيئة الملائمة لتنمية الصناعات الرقمية، وتوطين صناعة الالكترونيات، ودعم الابتكار التكنولوجي، والتوسع فى برامج احتضان الشركات الناشئة، ورعاية المبدعين.

وتضمنت جولة الوزير زيارة مبنى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومجمع الإبداع التكنولوجى الذى تم تنفيذه بمبادرة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" كنموذج للتعاون والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وعدد من الجامعات والمراكز البحثية مثل: جامعة الإسكندرية، والجامعة المصرية اليابانية، وأكاديمية البحث العلمى، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجمعية اتصال، بالإضافة إلى 12 شركة أخرى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاستثمار فى الشركات الناشئة.

كان فى استقبال الوزير، الدكتور حازم الطحاوى رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والدكتور محمد شديد المدير التنفيذى لجمعية اتصال ورئيس لجنة تسيير مجمع الإبداع التكنولوجى.

كما إلتقى وزير الاتصالات أعضاء لجنة تسيير عمل مجمع الإبداع التكنولوجى، واستمع والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن نشاط المجمع خلال العام الأول والأنشطة الجارية فى العام الثانى، حيث يمثل نشاط المجمع تعاوناً إيجابياً بين الصناعة والجامعات، ويستهدف خلق فرص عمل عالية القيمة.

وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية مضاعفة المجهودات المبذولة، وكذلك ربط أنشطة مجمعات الإبداع وأفكار الشباب الخلاقة بمتطلبات الصناعة وقطاعات الأعمال، والتنسيق مع مبادرة - فكرتك شركتك- التى تقوم بتنفيذها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، واقترح تنظيم لقاء ربع سنوى بين الجهتين بهدف مشاركة الأفكار والحلول وتبادل الرؤى.

ومن جانبهم طالب أعضاء لجنة تسيير عمل المجمع بخلق حلقة وصل بين الجامعات، ومبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، واحتياجات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كذلك إلتقى الوزير مجموعة من شباب المبدعين الملتحقين ببرامج التدريب وريادة الأعمال فى المجمع، ومسؤولى الشركات الناشئة المحتضنة فى حاضنة "اتصال – ابنى" والتى بدأت فترة احتضانها فى أول أغسطس، وقدم الشباب شرحا مفصلا لمشروعاتهم التى شملت استخدام تكنولوجيا انترنت الأشياء والواقع الافتراضى لتقديم حلول تكنولوجية تسهم فى الدفع بعمليات التنمية المجتمعية.

وأشاد الوزير بالأفكار التى طرحها الشباب، مؤكداً على الدور الحيوى للشباب باعتبارهم وقود صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تفقد معسكر تحدى انترنت الأشياء فى دورته الثانية والتى تختتم فعالياتها بنهاية العام الجامعى المقبل.

كما شملت الجولة زيارة مبنى شركات التعهيد، حيث إلتقى بمسئولى شركتى "اكسيد"، و"إيكو"، وأكد الدكتور الوزير أن صناعة التعهيد تعد صناعة عالمية وتمثل قيمة مضافة لأنشطة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وللشباب العاملين بها لما تتميز به من مسار مهنى متميز وواعد، وتساعد على تمكين الشباب من اكتساب خبرات كبيرة؛ داعياً وسائل الإعلام إلى تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة عن صناعة مراكز الاتصالات.

وناقش الوزير الشباب للتعرف على متطلباتهم ورؤيتهم حول كيفية رفع كفاءة المنطقة؛ موجهاً نحو تقديم العديد من المزايا التحفيزية لجذب الشباب للمنطقة التكنولوجية، وتكثيف برامج بناء القدرات، وصقل مهارات الشباب، مع توفير الخدمات الضرورية لاحتياجاتهم داخل المنطقة.

واختتم وزير الاتصالات جولته بتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى المتكامل لخدمات المواطنين بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب، والتعرف على الأنشطة والخدمات المختلفة التى يقدمها للمواطنين.