وزيرة الصحة تعلن ضخ 2.4 مليون عبوة أنسولين خلال أغسطس الجارى

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن ضخ 2.4 مليون عبوة من الأنسولين المستورد خلال شهر أغسطس الجارى بزيادة عن الخطط الاستيرادية للبلاد، وذلك بعد رصد زيادة معدلات الاستهلاك من 380 إلى 580 ألف عبوة أنسولين فى اخر شهرين والذى أثر على مستوى المخزن الاستراتيجى.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن الكميات الجارى ضخها تكفى لمدة أربعة أشهر وفقا لمعدلات الاستهلاك الزائدة، حيث اتخذت الوزارة إجراءات استثنائية لضخ كميات إضافية من الأنسولين المستورد بدأت فى الوصول إلى البلاد بداية من 15 أغسطس الجارى، حيث استقبلت مخازن الموزعين 750 ألف عبوة فى 15 أغسطس، وتم التوزيع منهم على الصيدليات العامة، كما وصل البلاد 950 ألف عبوة يوم 23 أغسطس، موزعة على الصيدليات يوم الخميس المقبل، علاوة على وصول 700 ألف عبوة إضافى يوم 26 أغسطس؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجى من الأنسولين.

من جانبها، أشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إلى أنه تم توزيع 225 ألف عبوة أنسولين على الصيدليات خلال الخمسة أيام الماضية، وجار توزيع 250 ألف عبوة آخرى خلال الأسبوع الجارى، مع رفع حصة كل صيدلية "الكوتة" إلى 25 عبوة بدلا من 10 فيال لسد أى احتياجات إضافية للمرضى.

وأكدت "زيادة" أن أرصدة مديريات الصحة من الأنسولين فى جميع محافظات الجمهورية لا تقل عن استهلاك يكفى لشهر، كما تم توجيه مديرى المديريات بتعزيز المخزون بما يكفى لمدة لا تقل عن شهرين، لافتة إلى وجود 125 ألف عبوة أنسولين فى مخازن التموين الطبى التابعة للوزارة، كمخزن استراتيجى لا يصرف إلا فى الحالات الطارئة.

ونوهت رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إلى أن الإنتاج المحلى من الأنسولين يقدر بنحو 7 ملايين عبوة سنويا، كما يتوفر أرصدة من المواد الخام اللازمة للتصنيع تكفى لمدة 5 أشهر، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلى تنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة بنسبة 50%.

وأكدت د.رشا زيادة، تعاون جميع الجهات المعنية للإسراع فى إنهاء إجراءات الادارية والبنكية والإفراج الجمركى والصيدلى عن جميع واردات الأنسولين مشددة على قيام إدارة التفتيش الصيدلى فى جميع محافظات الجمهورية بمراجعة الكميات التى تصرفها شركات التوزيع للصيدليات والتأكد من صرفها للمرضى.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى اصناف دوائية ناقصة عبر الخط الساخن رقم 25354150 على مدار الـ24 ساعة.