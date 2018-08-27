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وزاراء سابقون ومحافظ الشرقية يحضران مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة الزقازيق

الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:42 م
وزاراء سابقون ومحافظ الشرقية يحضران مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة الزقازيق الوزراء وقيادات الجامعة
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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منحت جامعة الزقازيق، درجة الدكتوراة للباحثة "دعاء محمد أحمد دسوقي" فى رسالة بعنوان "دراسة مقارنة لبعض القرارات التربوية وانعكاساتها على العملية التعليمية في مصر وبعض الدول"، التى ناقشتها لجنة مكونة من الدكتور عبد الجواد السيد بكر أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية المتفرغ بكلية التربية جامعة كفر الشيخ رئيساً، والدكتور عبد المنعم نافع أستاذ أصول الدين وعميد كلية التربية جامعة الزقازيق مناقشاً، والدكتور محمود عطا محمد على مسيل أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية كلية التربية جامعة الزقازيق .
وزاراء سابقون ومحافظ الشرقية يحضران مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة الزقازيق (1)
 
حضر المناقشة، اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ووزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، والدكتور يوهانس عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  . 
وزاراء سابقون ومحافظ الشرقية يحضران مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة الزقازيق (2)
 
وقالت الباحثة لـ"اليوم السابع"، إن الرسالة تدور حول أهمية القرارات التربوية الاستراتيجية على النظام التعليمي، وتأثيرها على مستقبل الأجيال المتعاقبة في السلم التعليمي من خلال إجراء دراسة مقارنة مع دولتي كوريا الجنوبية والهند، للاستفادة من خبرات هذه الدول في تطوير صنع القرارات التربوية لتطوير التعليم وتحديثه . 
 

وزاراء سابقون ومحافظ الشرقية يحضران مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة الزقازيق (4)
 

 


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