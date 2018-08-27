ننشر أول صور لمكان دفن جثة "قتيل الرحاب".. والتحريات: الجريمة بدافع الشرف

كتب أحمد حسنى

ينشر "اليوم السابع" أول صور لحادث قتل طالب جامعى بأحد الجامعات الخاصة، داخل مدينة الرحاب، ودفنه داخل شقة سكنية بالمدينة انتقاما للشرف وفقا للتحقيقات الأولية.

وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة شاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام للعرض والشرف.

وأوضحت المعاينة والتحريات، أن المتهم الرئيسى هو والد فتاة استأجر شقة بالرحاب 2، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين فى استدراج الشاب وقتلة طعنا بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لمعاينة موقع حادث العثور على جثة قتيل داخل مدينة الرحاب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

كانت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، قد تلقت بلاغ يفيد بوجود جثة شاب داخل أحد الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التى عثرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض داخل بمدينة الرحاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لرفع البصمات وتجميع الأدلة الجنائية، كما يواصل خبراء الطب الشرعى عملهم قبل نقل الجثة للمشرحة.