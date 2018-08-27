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نقابة العلميين تفتح باب الترشح بانتخابتها التكميلية 15 سبتمبر المقبل

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:48 م
نقابة العلميين تفتح باب الترشح بانتخابتها التكميلية 15 سبتمبر المقبل نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للعلميين، عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى التكميلية، السبت 15 سبتمبر المقبل ، لمدة 6 أيام، حتى الجمعة 21 من الشهر نفسه، مع اعتبار الجمعة يوم عمل فى الانتخابات.
 
وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه سيتم عرض كشوف المرشحين بالنقابة وفروعها بالمحافظات، وفتح باب الطعن علي المرشحين، لمدة أسبوعين من السبت 22  سبتمبر، ومن المقرر أن يتم فتح باب التنازل عن الترشح لمدة أسبوع من السبت 6 وحتى الجمعة 12 أكتوبر المقبل، واختيار المندوبين وإبلاغ اللجان من السبت 13 أكتوبر وحتى الجمعة 19 أكتوبر المقبل.
 
 
وقالت النقابة، إنه سيتم إجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 23 من أكتوبر المقبل، على أن يتم إعلان النتائج يوم الخميس 25 أكتوبر المقبل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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نقابة العلميين

انتخابات العلميين

نقيب العلميين




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