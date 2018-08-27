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الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:56 ص
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نادى شباب بنى سويف يطالب باستخدام شقة تأسيسه محلا تجاريا لتنميه الموارد

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:00 ص
نادى شباب بنى سويف يطالب باستخدام شقة تأسيسه محلا تجاريا لتنميه الموارد شعبان على العزالى عضو مجلس الإدارة بنادى الشباب بمدينة بنى سويف
بنى سويف - أيمن لطفى
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طالب شعبان على العزالى عضو مجلس الإدارة، المشرف العام على النشاط الرياضى بنادى الشباب بمدينة بنى سويف، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، الموافقة على استثمار الشقة التى أسسها  النادى، فى مشروع تجارى يدر ربحا ويسهم فى تنمية الموارد للصرف على الأنشطة والفرق التى تشارك فى بطولات الجمهورية، والاتحادات المختلفة وتحصل على مراكز متقدمة .

وأضاف العزالى، إن النادى أسس منذ ثلاثين عاما، ويضم مبنى إداريا عبارة عن طابقين وملعب نجيل صناعى وصالة جمانزيم ورفع أثقال، ويخدم 4 مناطق وأحياء وهى الجزيرة المرتفعة، ومقبل، والشرطة العسكرية، والأباصيرى، لافتا أن النادى لديه أنشطة وألعاب مختلفة تشارك فرقها فى بطولات الجمهورية التابعة للاتحادات المختلفة ومنها الكاراتيه، الكونج فو، الدراجات، اليد، الطائرة، إلى جانب مدرسة لكرة القدم، فضلا عن الأنشطة الثقافية والدينية والفنية .

وتابع العزالى قائلا " نعتمد فى الصرف على الأنشطة المختلف على دعم الوزارة، ويسعى مجلس الإدارة ومدير النادى مجدى صالح إلى تنمية الموارد من خلال تأجير ملعب الكرة، ولذلك نطالب مديرية الشباب والمحافظ بالموافقة على تحويل الشقة الخاصة بالنادى والكائنة بأحدى العمارات الملاصقة لبوابته الرئيسية، إلى محل تجارى نطرحه للإيجار بشكل قانونى فى مزاد علنى لكى يسهم عائده الشهرى فى تنمية موارد النادى والصرف على الأنشطة" .

 

1-نادى الشباب ببنى سويف
نادى الشباب ببنى سويف

 

2-الشقة التى اشهر النادى عليها
الشقة التى اشهر النادى عليها

 

3- شعبان العزالى
شعبان العزالى

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