مياه سوهاج تطرق أبواب الكنائس لنشر ثقافة الوعى المائى

سوهاج – عمرو خلف

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، ندوة تثقيفية لكهنة وقسأوسة مطرانية أخميم، وساقلتة، بهدف نشر ثقافة الوعى المائى بين رجال الدين المسيحى، لما لهم من دور فى رفع وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه من خلال العظات واللقاءات التى تعقدها الكنيسة.

صرح بذلك اللواء محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى بيان له، وأضاف أن الشركة تستهدف خلال ألفترة القادمة تنظيم عدد من الندوات التوعوية بمطرانيات طما وطهطا وجهينة وسوهاج والمنشاة والمراغة وجرجا والبلينا، وذلك لتوضيح الوضع المائى المصرى والتحديات التى تواجه الموارد المائية فى مصر ودور الشركة فى إنتاج كوب مياه نظيف وأمن، وكيفية مراقبة جودة المياه، بالإضافة إلى الجهد المبذول فى معالجة مياه الصرف الصحى، ودور رجال الدين فى نشر الثقافة المائية وأهمية الحفاظ على مصادر المياه وترشيد الاستهلاك.