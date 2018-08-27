موجز أخبار الساعة 6.. مقتل 5 إرهابيين فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بسوهاج

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة الداخلية مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت وكرًا لهم بإحدى المناطق الجبلية الكائنة بطريق أسيوط - سوهاج الصحراوى الشرقى بدائرة مركز أخميم.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء ..

قالت وزارة الداخلية، إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، داهمت القوات الخور المشار إليه فجر اليوم 27 الجارى، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات والتى قامت بالتصدى لمصدر إطلاق النيران، وعقب ذلك عُثر على عدد خمسة قتلى من العناصر الإرهابية - جارى تحديدهم-، كما عثر بحوزتهم على 3 بندقية آلية عيار 7،62×39 ، كمية من الطلقات ، وسائل إعاشة ، بعض الأوراق التنظيمية.





رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الفيتنامى، تران داى كوانغ، ناقلًا له تحية الشعب المصرى العظيم.





التقت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، قرينة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية "تران داي كوانج"، في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، وذلك خلال الزيارة الرسمية للرئيس الفيتنامي إلي مصر.





أعلنت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان، إطلاق المرحلة الأولى للمسح القومى للكشف عن المصابين بفيروس سى أول أكتوبر المقبل فى 9 محافظات وهى بورسعيد والإسكندرية والقليوبية والفيوم والبحيرة ودمياط وأسيوط وجنوب سيناء ومطروح على أن ينتهى المسح خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.





صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الفيتنامى اليوم، عكست التطور الإيجابى الكبير فى العلاقات الثنائية بين البلدين على نحو غير مسبوق، وكذلك توفر الإرادة السياسية المشتركةً لتطوير تلك العلاقات على الأصعدة كافة ،خاصة الزراعية والصناعية.





تمكنت الإداره العامة لتأمين محور قناة السويس، بقيادة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية و مدير الإداره العامه لتأمين محور القناة من ضبط حاويه بميناء بورسعيد بها كميه كبيره من البضائع المحظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفاة حالة من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 52.





أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تدعى تبعيتها لمؤسسة الرئاسة، تحت اسم "رئاسة الجمهورية"، مشيرة إلى أن هذه الصفحة مزيفة وليست تابعة لأى جهة رسمية.





قال الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه من المقرر أن يبدأ اليوم الإثنين، عودة حجاج التضامن الاجتماعى، كما تبدأ مصر للطيران فى تسيير جسرها الجوى لعودة حجاج باماكو بدولة مالى، وفيما يتعلق بحجاج دولة فلسطين فإنه من المقرر أن تقوم الشركة بتسيير رحلاتها الجوية لعودتهم اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 30 أغسطس الجارى.





انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لمقر وقوع جريمة قتل شاب طعنا بالسكين داخل مدينة الرحاب، لتمثيل المتهم جريمته بعد نجاح الأجهزة الأمنية فى القبض عليه، واعتراف المتهم أمام النيابة بإرتكاب جريمته تفصيليا.





التقى السفير هشام بدر سفير مصر فى روما، صباح اليوم الاثنين، مع لويجى دى مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير التنمية الاقتصادية الذى سيزور القاهرة، غدا الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 3 أيام.





أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، تضامنه الكامل مع "منة جبران" ضحية واقعه التحرش، الشهيرة إعلاميا بواقعة "تحرش التجمع".





اخترقت طائرات استطلاع وأخرى حربية إسرائيلية الأجواء اللبنانية، أعلى عدد من بلدات منطقة الجنوب، ونفذت طيرانا دائريا واستطلاعيا لفترات متفاوتة شملت مختلف المناطق اللبنانية وعلى وجه الخصوص المناطق الجنوبية.





تمكنت قوات الدفاع الجوى السعودى، اليوم الإثنين، من اعتراض صاروخ باليستى أطلقته مليشيات الحوثى الانقلابية من داخل الأراضى اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه الأراضى السعودية.





اندلعت أزمة بين محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى، واتحاد الكرة بالأمس، عقب التغريدة التى أطلقها هداف ليفربول الإنجليزى قائلا، "إنه من الطبيعى أن أى اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر لهم الراحة.. لكن فى الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعى أن يتم تجاهل رسائلى ورسائل المحامى الخاص بى.. لا أدرى لماذا كل هذا؟.. أليس لديكم الوقت الكافى للرد علينا؟!"، لتبدأ بعدها الأقاويل حول أسباب هجوم صلاح على الجبلاية.





أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة هانى أبو ريدة، إقامة السوبر المصري الإماراتى بين فريقي الأهلى المصرى والعين الإماراتى بعد الاتفاق مع شركة بريزنتيشن على كل التفاصيل.





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أنه عقد ونظيره الفيتنامى "تران داى كوانج" جلسة مباحثات مثمرة، تناولت سُبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، فضلًا عن التعاون فى إطار المؤسسات الدولية.





أصدر موقع "ويجو" للحجز الإلكترونى لسوق السفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائمة وجهات السفر الأكثر شعبية لدى مسافرى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثانى من عام 2018.





أطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الاثنين، إشارة البدء لتوزيع لحوم الأضاحى بمحافظتى القاهرة والجيزة، بواقع 10 أطنان 6 منها بالقاهرة و4 بالجيزة، وكانت نقطة البدء والانطلاق من مسجد الرحمة بجوار ديوان عام الوزارة.





جدل محدود تبعه نفى قاطع.. هذا ما آثاره تصريح رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى ـ المجتزء ـ والذى نفاه بعد ساعات بشأن تمكين وزارة المالية من الاطلاع على حسابات الأفراد والشركات لمواجهة التهرب الضريبى، ليفتح بدوره العديد من التساءولات عن إمكانية مواجهة ظاهرة التهرب الضريبى، دون المساس بسرية حسابات المودعين، والمحمية بقوة الدستور والقانون.





يسعى فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى السويسرى كريستيان جروس، إلى تحقيق الفوز على فريق نجوم المستقبل فى المواجهة المقرر أن تجمع كلا الفريقين فى الثامنة مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدورى الممتاز على ملعب بتروسبورت.