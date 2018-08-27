موجز أخبار الساعة 1.. ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين لـ 51

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها إعلان وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، وفاة حالة جديدة من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 51 حالة.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا ..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، وفاة حالة جديدة من الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، ليصبح إجمالى حالات الوفاة 51.

حرص محمود توفيق وزير الداخلية، مساء أمس على زيارة المصابين من أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لمحاولة الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد الأكمنة بالكيلو 17 الطريق الدولى الساحلى بشمال سيناء، صباح يوم السبت الماضى، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة .

كشف عضو بمجلس إدارة اتحاد الكرة أن هناك حالة من الاستياء تسيطر على مجلس الجبلاية من اللغة التى يتعامل بها رامى عباس، وكيل النجم محمد صلاح، المحترف فى ليفربول الإنجليزى فى خطاباته المرسلة للجبلاية.

استقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على دخول 34 مدرسة مصرية يابانية الخدمة سبتمبر المقبل فقط من إجمالى 45 مدرسة مصرية يابانية.

انتهت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفيتنامي، ومن المقرر أن يشهد الرئيسان مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في الجالات الاقتصادية والاستثمارية بقصر الاتحادية.

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن 6 مراهقين بريطانيين من المرتقب أن يمثلوا أمام المحكمة بعد وفاة الطالبة المصرية مريم مصطفى، (18 عاما)، بعد تعرضها لهجوم خارج مركز للتسوق فى نونتنجهام فى المملكة المتحدة.

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إعداد خطة استباقية بالمناطق الحدودية لإجراء عمليات المسح البيئى والاستكشاف المبكر للجراد الصحراوى، كإجراء احترازى استعداد لموسم الزراعات الشتوية، بالتنسيق مع الوزرات المعنية، وتنظيم حملات مرورية بمناطق الصحراء الشرقية الجنوبية والغربية الجنوبية، وحتى الحدود السودانية، لرصد أى تجمعات من الجراد وخاصة فى الفترة التى ينشط فيها الجراد بداية من سبتمبر وحتى أبريل المقبل.

يبدأ اليوم الاثنين، الجسر الجوى لرحلات عودة حجاج الجميعات، على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعا حتى 10 سبتمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوبا نهارا لطيف ليلا .

قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، إن بلاده تعمل عن كثب مع بريطانيا وألمانيا من أجل المحافظة عل الاتفاق النووى المبرم وتعززه من خلال مفاوضات أكثر صرامة، معقبًا :"يجب أن نتخذ العبرة من الحرب الباردة، ونعيد النظر فى الهيكلة الأوروبية للدفاع".

عندما يتعلق الأمر بالمال، يصبح هناك عدد من الاشخاص يغردون منفردين فى عالم خاص ملئ بملايين الدولارات، من رجال الأعمال وأباطرة التكنولوجيا إلى المشاهير والرياضيين، يكشف التقرير التالى عن أرباح 16 من أغنى الناس في أمريكا، وبحساب ما يجنوه كل ساعة تصبح الأرقام أكثر انبهارا.

حالة من الجدل آثارها تصريح رئيس مصلحة الضرائب عماد سامى، والذى نشرته وكالة رويترز بشأن اقتراح تمكين وزير المالية بالاطلاع على الحسابات البنكية للأفراد والشركات، لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبى، والذى عاد "سامى" لينفيه مؤكداً أنه "اجتزء من سياقه"، مؤكداً احترام كافة الهيئات الحكومية للدستور والقانون، والذى ينص صراحة على سرية الحسابات البنكية.

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل فى الوسط الرياضى، بين متضامن ومنتقد، للتغريدة التى أطلقها محمد صلاح ضد مجلس إدارة اتحاد الكرة، وقال فيها "إنه من الطبيعى أن أى اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفر لهم الراحة.. لكن فى الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعى أن يتم تجاهل رسائلى ورسائل المحامى الخاص بى.. لا أدرى لماذا كل هذا؟.. أليس لديكم الوقت الكافى للرد علينا؟!"، لتبدأ بعدها الأقاويل حول أسباب هجوم صلاح على الجبلاية.

يحتفل النجم محمد إمام، غداً الثلاثاء، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى تدعى نوران، وذلك بإحدى القرى السياحية فى الساحل الشمالى بحضور الأهل والأصدقاء وعدد كبير من الفنانين الذين تم توجيه الدعوة لهم، حيث يتواجد معظمهم فى الساحل الشمالى حالياً من أجل قضاء أجازاتهم الصيفية وحضور حفل الزفاف، إضافة إلى سفر البعض الآخر اليوم الاثنين لحضور الحفل غداً.

قطعت محافظة القاهرة شوطا كبيرا فى ملف تطوير المناطق العشوائية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدة مناطق، ونقل سكان مناطق أخرى بالكامل، مثل مناطق "اسطبل عنتر" و"المدابغ" بمصر القديمة، و"المواردى" بالسيدة زينب، ومنطقة تل العقارب، ومنطقة عزبة العرب غرب مدينة نصر، وفرعون والشهبة بحى منشأة ناصر، ومنطقة عرب يسار بحى الخليفة وأيضا مثلث ماسبيرو ببولاق أبو العلا، غيرها.