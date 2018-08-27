"مواليد مصر فى أرقام"..2.5 مليون طفل × 12 شهرا..تعرف على التفاصيل

كتبت- هبة حسام

فى بيانات حديثة صادرة عنه، رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أرقاماً هامة حول مواليد مصر خلال عام 2017 "شهراً بشهر"، وطبقاً لتلك البيانات الرسمية والتى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية لها، ننشر عدد المواليد خلال 2017 وتوزيعه على أشهر العام طبقاً لنوع المولود "ذكر أم أنثى" بحضر وريف الجمهورية، والتى جاءت كالتالى:

بلغ إجمالى عدد المواليد خلال العام الماضى 2 مليون و 557 ألف و 440 مولود،،،

موزعين على حضر وريف الجمهورية، كالتالى:



- مليون و 264 ألف و 779 مولود بالريف.

- مليون و 292 ألف و 661 مولود بالحضر.

وطبقاً للنوع، توزع عدد مواليد 2017، كالتالى:



- مليون و 309 ألف و 488 مولود ذكر.

- مليون و 247 ألف و 952 مولود أنثى.

وطبقاً للنوع فى الريف، توزع عدد مواليد 2017، كالتالى:



- 646 ألف و 630 مولود ذكر.

- 618 ألف و 149 مولود أنثى.

- بإجمالى مليون و 264 ألف و 779 مولود، كما هو مذكور عالياً.

وطبقاً للنوع فى الحضر، توزع عدد مواليد 2017، كالتالى:



- 662 ألف و 858 مولود ذكر.

- 629 ألف و 803 مولود أنثى.

- بإجمالى مليون و 292 ألف و 661 مولود، كما هو مذكور عالياً.

مواليد 2017 .. شهر بشهر



سجل شهر يوليو، أعلى عدد لمواليد عام 2017، حيث بلغ إجمالى المواليد خلاله 264 ألف و 296 مولود من إجمالى مواليد العام، تلاه شهر أغسطس بعدد مواليد 237 ألف و 289 مولود، وفى المقابل، جاء شهر فبراير الأقل من حيث عدد المواليد مقارنة بباقى أشهر عام 2017، حيث سجل هذا الشهر مواليد جدد بعدد 185.010 ألف مولود.

وطبقاً للنوع والمكان، جاء التوزيع العددى لمواليد 2017 "شهر بشهر"،،،

كالتالى:











