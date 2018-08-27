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الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:22 ص
خالد صلاح
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"مهندسين الإسكندرية" تهدف للانتهاء من مشروع برج العرب السكنى فى 2019

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:00 ص
"مهندسين الإسكندرية" تهدف للانتهاء من مشروع برج العرب السكنى فى 2019 الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور هشام سعودى، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، إن المجلس الحالى للنقابة الفرعية لديه هدف أساسى، وهو الانتهاء من مشروع برج العرب السكنى خلال عام 2019، والمتوقف منذ 30 عاما نتيجة مجموعة من المشاكل المتراكمة، واصفا الأمر بـ"العار" أن يكون للمهندسين مشروع سكنى ويتوقف.
 
وأضاف سعودى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة الفرعية تدرس عمل برنامج للخدمات الصحية مكمل لبرنامج الرعاية الخاص بالنقابة العامة، مشيرا إلى أنه فور انتهاء الدراسة الخاصة بالمشروع، سيتم طرحها على النقابة العامة.
 
وأوضح أن نقابة الأسكندرية، تعمل على عدة ملفات من أهمها توسيع قاعدة المشاركة فى لجان النقابة من جانب أعضاء الجمعية العمومية، لافتا إلى أن كافة الأعضاء الذين تقدموا بطلبات للإنضمام للجان تم تسكينهم وفق رغبتهم، على أن يكون ذلك فى لجنة واحدة فقط، لمنح الفرصة لعدد أكبر من الأعضاء للمشاركة.

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