مميش: عبور 97 سفينة قناة السويس بحمولة 7.6 مليون طن فى يومين

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الإقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال اليومين الماضيين من السبت وحتى أمس الأحد، عبور 97 سفينة بحمولة 7.6 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابي مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطويرالمجرى الملاحى للقناة، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الست عبرت القناه 49 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت أمس الأحد 48 سفينة قناة السويس بحمولة 3.4مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال اليومين الماضيين إلى 97 سفينة بحمولة 7.6 مليون طن.