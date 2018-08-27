مقتل وإصابة 4 مسلحين فى اشتباكات مع القوات الأفغانية فى إقليم كونار

كابول /أ ش أ/

أعلن الجيش الأفغانى اليوم الاثنين، عن وقوع اشتباكات بين قواته ومسلحين مناهضين للحكومة فى إقليم كونار الشرقى، ما أسفر عن مقتل وإصابة أربعة مسلحين على الأقل.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى فى الشرق إن الإشتباكات وقعت بالقرب من منطقة شيجال حيث نجحت القوات فى صد هجوم المسلحين باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة، ووفقاً للفيلق، قُتل ما لا يقل عن اثنين من المسلحين أثناء الاشتباكات وأصيب اثنان آخران بجروح.

وبدأ الوضع الأمنى ​​فى ولاية كونار الشرقية فى التدهور بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة وسط تزايد أنشطة التمرد من قبل مسلحى طالبان وداعش.