مقتل معاون قائد كتيبة باب تاجوراء خلال اشتباكات طرابلس

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ذكر مصدر عسكرى ليبى، اليوم الاثنين، أن معاون آمر (قائد) كتيبة باب تاجوراء مروان كاره قد قتل، خلال الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة طرابلس.

ونقل موقع بوابة الوسط الليبية عن المصدر - الذى لم تسمه - قوله إن معاون آمر كتيبة باب تاجوراء مروان كاره لقى مصرعه فى اشتباكات عين زارة.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد ذكرت، فى وقت سابق اليوم، أن شخصا قد قتل وأصيب ثلاثة آخرين نتيجة سقوط قذيفة عشوائية خلال إشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالضواحى الجنوبيّة للعاصمة طرابلس بين قوات ميليشا ثوار طرابلس من ناحية، وقوات مليشيات الكانى المقربة من زعيم جماعة عبد الحكيم بلحاج من ناحية أخرى.