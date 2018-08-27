مقتل القائد الأول لمليشيا الحوثى فى ‏جبهة مران بمحافظة صعدة اليمنية

عدن /أ ش أ/

قتل القائد الأول لمليشيا الحوثى الإنقلابية، فى جبهة ‏مران بمحافظة صعده اليمنية أحمد جبران ‏اليتيم مع ‏معاونه جابر جبران جحيز، فى ‏مواجهات تقدم خلالها الجيش ‏الوطنى اليمنى باتجاه وادى خلب فى ‏الجهة الشرقية لمران.‏

وقال مصدر ميدانى يمنى ، فى تصريح نقله موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، إن القيادى الحوثى ومعاونه ‏قتلا فى المعارك المحتدمة بجبهة مران ‏منذ يومين ، موضحا أن زعيم ‏المليشيا الانقلابية عيّن ‏مؤخرًا اليتيم قائدا لجبهة مران، فيما ‏معاونه المدعو جحيز من القيادات التى تثق بها ‏المليشيا وتلقت ‏تدريبات عالية فى إيران.‏

وأسفرت المعارك أيضًا عن مقتل وإصابة العشرات ‏من المليشيا الحوثية ، وعثر ‏الجيش الوطنى على ‏أكثر من 35 جثة لقتلى الانقلابيين فى ‏المواقع المحررة.‏

على صعيد متصل ، أعلنت قوات المقاومة المشتركة اليمنية مقتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثى فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة ، وأكدت أن من بين القتلى القيادى حسين عباد الراجحي، مسؤول التعبئة والحشد فى ميليشيات الحوثي.

وأشارت قوات المقاومة ، فى بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية ، إلى مصرع القيادى فضل شرف ، الذى كان يخضع مباشرة لقائد حرس زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي.