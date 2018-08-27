مقتل القائد الأول لمليشيا الحوثى فى ‏جبهة مران بمحافظة صعدة اليمنية

قتل القائد الأول لمليشيا الحوثى الإنقلابية، فى جبهة مران بمحافظة صعده اليمنية أحمد جبران اليتيم مع معاونه جابر جبران جحيز، فى مواجهات تقدم خلالها الجيش الوطنى اليمنى باتجاه وادى خلب فى الجهة الشرقية لمران.
وقال مصدر ميدانى يمنى ، فى تصريح نقله موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية ، إن القيادى الحوثى ومعاونه قتلا فى المعارك المحتدمة بجبهة مران منذ يومين ، موضحا أن زعيم المليشيا الانقلابية عيّن مؤخرًا اليتيم قائدا لجبهة مران، فيما معاونه المدعو جحيز من القيادات التى تثق بها المليشيا وتلقت تدريبات عالية فى إيران.
وأسفرت المعارك أيضًا عن مقتل وإصابة العشرات من المليشيا الحوثية ، وعثر الجيش الوطنى على أكثر من 35 جثة لقتلى الانقلابيين فى المواقع المحررة.
على صعيد متصل ، أعلنت قوات المقاومة المشتركة اليمنية مقتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثى فى مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة ، وأكدت أن من بين القتلى القيادى حسين عباد الراجحي، مسؤول التعبئة والحشد فى ميليشيات الحوثي.
وأشارت قوات المقاومة ، فى بيان نقلته قناة (العربية) الإخبارية ، إلى مصرع القيادى فضل شرف ، الذى كان يخضع مباشرة لقائد حرس زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي.
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