معمل الهرمونات بمستشفى صحة المرأة الجامعى بأسيوط يحصل على الاعتماد الدولى

أسيوط - محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن حصول معمل الهرمونات بمستشفى صحة المرأة قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد (EGAC)، والذى تم تقييمه طبقاً للمواصفات الدولية ISO15189:2012 للمعامل الطبية فى مجال متطلبات الجودة والكفاءة، وبذلك يعد أول معمل هرمونات يحصل على الاعتماد الدولى من الإيجاك على مستوى صعيد مصر .

وأشار عميد كلية الطب جامعة أسيوط، إلى أن ذلك يعكس مدى الإلتزام المهنى لكافة الكوادر الطبية للعاملين بالمعمل فى مواكبة آخر المستجدات الدولية الحديثة فى مجال تحاليل الهرمونات بما يضمن تقديم الرعاية الصحية للمرضى ولمرتادى المعمل بكل جودة وكفاءة، مؤكداً عزم إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة، بهدف تلبية احتياجات المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية من شتى محافظات الصعيد .

وأكد الدكتور علاء الدين عبدالحميد مدير مستشفى صحة المرأة، على حرص المستشفى بكافة كوادرها الطبية على تطوير منظومتها الصحية بما يحافظ على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضاها، مضيفًا أن المستشفى نجحت فى تبوأ مكانة متميزة بعد إنفرادها بإجراء الكثير من العمليات الدقيقة والمعقدة، وذلك لما تضمه المستشفى من أحدث الأجهزة المتخصصة، كما تحظى المستشفى بالعديد من الوحدات والمعامل الطبية المتقدمة التى تتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية .

وعلى صعيد متصل أعربت الدكتورة حنان جلال عبدالعظيم الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب، ومدير المعمل عن خالص فخرها بحصول المعمل على الاعتماد الدولى، مؤكدة أن ذلك يعد حافزاً لاستمرار العمل الدءوب فى الحفاظ على تطبيق المعايير والمتطلبات القياسية فى الجودة والكفاءة الطبية، بما يضمن استمرارية اعتماد المعمل دولياً، كما أشارت أن المعمل حرص منذ افتتاحه عام 2008 على تقديم خدمة معملية متميزة وفائقة للمواطنين المترددين على المعمل، وذلك من خلال إعطاء نتائج دقيقة وصحيحة للتحاليل وتشخيصها بكل حرفية وكفاءة وفى سرية تامة بما يضمن رضا وسلامة المريض، مضيفةً أن المعمل يقوم بتطبيق نظام تكنولوجيا المعلومات بدءاً من استلام وتداول ونقل وحفظ العينات مروراً بإجراء الاختبار وكتابة التقرير وصولاً إلى النتائج النهائية، وذلك يسهم فى ضمان دقة النتائج والحفاظ على سرية بيانات المرضى، منوهة أن ذلك كان له أبلغ الأثر فى حصول المعمل على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة عزة أبو الفضل نائب مدير المعمل ومدير الجودة، أن المعمل يضم أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، وأفضل الأنظمة التكنولوجية وأكثرها كفاءة فاعلية، والتى تتوافق مع المعايير القياسية للاعتماد الدولى، وذلك لتحقيق النتائج الموثوق بها، مشيرة فى ذلك إلى الجهود الحثيثة لكافة العاملين بالمعمل من كوادر طبية ومشرفين وحرصهم الدائم على تحقيق هذا الإنجاز على أرض الواقع .