معاينة "قتيل الرحاب" تكشف قتله على يد والد فتاة انتقاما لشرفه

كتب ـ أحمد حسنى

كشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة شاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، وأن دافع القتل هو الانتقام للعرض والشرف.

وأوضحت المعاينة الأولية، أن المتهم الرئيسى هو والد فتاة، قام بتأجير شقة بالرحاب 2 بمجموعة 128، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين على استدراج الشاب وقتله بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.

وانتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لمعاينة موقع حادث العثور على جثة قتيل داخل مدينة الرحاب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

كانت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، قد تلقت بلاغ يفيد بوجود جثة شاب داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التى عثرت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، على جثة شاب مطعون بسلاح أبيض داخل بمدينة الرحاب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لرفع البصمات وتجميع الأدلة الجنائية، كما يواصل خبراء الطب الشرعى عملهم قبل نقل الجثة للمشرحة.