مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 14 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى عند مدخل قرية الحوطا وتم نقل الجثث والمصابين الى مستشفى الإيمان العام.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية يفيد إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى عند مدخل الحوطا و بالانتقال والإسعاف.

وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى الإيمان، والمصابين إلى ذات المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وجار رفع آثار الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.