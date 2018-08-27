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مصرع طفلة سقطت فى بيارة رى بقرية بالشرقية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:53 ص
مصرع طفلة سقطت فى بيارة رى بقرية بالشرقية سقوط طفلة فى بيارة صرف صحى بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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لقيت طفلة مصرعها مساء أمس بعد أن سقطت فى بيارة صرف صحى بقرية القضاة بكفر صقر بمحافظة الشرقية.

وفى مشهد حزين وقفت أم فى صفوف الأهالى تنتظر لحظة إستخراج نجلتها "أية" من داخل بيارة رى سقطت فيها مساء أمس، بقرية القضاة بكفر صقر، أملا فى إستخراجها على قيد الحياة لكن القدر قال كلمته وتوفيت الطفلة نتيجة الإهمال وترك بيارة الرى بدون غطاء.

تلقى اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من الرائد أحمد سامى، رئيس مباحث كفر صقر، يفيد بلاغا من بعض الأهالى بقرية القضاة دائرة المركز، بسقوط طفلة ببيارة رى بالقرية.

وتبين من الفحص والتحريات الأولية، أنه أثناء قدوم الطفلة أية صلاح محمد 11 سنة من قرية الأشقم مركز فاقوس، برفقة والدتها مساء أمس، لشراء بعض المتطلبات من قرية القضاة، وأثناء السير بأحد شوارع القرية، تركت الطفلة يد والدتها لتناول شربة مياه من مبرد مياه، وعلى بعد خطوات من مبرد المياه وفى طريقها إليه سقطت فى بيارة رى، يستخدمها المزارعين فى رى محاصيلهم الزراعية.

وأفادت التحريات أن البيارة كانت مكشوفة منذ فترة لوجود كسر بها، وعدم تصليحه، وخاصة أن البيارة فى مكان يسير منه المارة ويترددون عليه بشكل يومى.

تمكن الأهالى من استخراج الجثة التى ظلت لمدة تزيد عن 3 ساعات بالمياه، وخاصة أنه تم كسر المواسير لاستخراج الطفلة، التى خرجت جثة هامدة، وبالعرض على نيابة كفر صقر، قررت بمعرفة محمد العطوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 

 

 

 

 


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