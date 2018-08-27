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الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:06 م
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مصرع سيدة وإصابة طفليها بحادث تصادم أثناء عبورها مفارق بحر البقر ببورسعيد

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:20 م
مصرع سيدة وإصابة طفليها بحادث تصادم أثناء عبورها مفارق بحر البقر ببورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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لقيت منذ قليل سيدة تناهز الأربعين من عمرها مصرعها وإصابة طفليها فى حادث سيارة مسرعة اثناء عبورها الطريق بمفارق بحر البقر جنوب بورسعيد بصحبة طفليها ولاذا السائق بالفرار.

 

وتلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد إخطارا من قسم شرطة الجنوب يفيد مصرع سيدة تدعى "شرين" 40 سنة فى حادث تصادم سيارة مسرعة وإصابة طفليها  محمد 12 عاما و"فدا "طفله تبلغ من العمر 45 يوما أثناء عبورها طريق مفارق بحر البقر بصحبة طفليها.

 

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التى أمرت بضبط وإحضار السائق الهارب لمباشرة التحقيق.


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