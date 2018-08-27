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الإثنين، 27 أغسطس 2018 04:42 م
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مصادر رفيعة المستوى: ملاحقة صفحات مزيفة باسم الرئاسة على مواقع التواصل

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:39 م
مصادر رفيعة المستوى: ملاحقة صفحات مزيفة باسم الرئاسة على مواقع التواصل الصفحة المزيفة
كتب محمد الجالى
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أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تدعى تبعيتها لمؤسسة الرئاسة، تحت اسم "رئاسة الجمهورية"، مشيرة إلى أن هذه الصفحة مزيفة وليست تابعة لأى جهة رسمية.

 

صفحة مزيفة
صفحة مزيفة

وأكدت المصادر، أنه سيتم ملاحقة الشخص المسئول عن هذه الصفحة وإحالته للأجهزة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرى وطني . ضد الكلاب الضالة المرتزقة اعداء مصر و المصرين

يجب تشديد العقوبات علي هؤلاء الخنازير الضالة امام المحاكم العسكرية

هؤلاء الخنازير الضالة المرتزقة لنشر الاكاذيب و الشائعات اعداء مصر و المصرين .. بلاش طبطبة علي هؤلاء الخنازير الضالة

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