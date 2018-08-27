مصادر رفيعة المستوى: ملاحقة صفحات مزيفة باسم الرئاسة على مواقع التواصل

كتب محمد الجالى

أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن هناك صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تدعى تبعيتها لمؤسسة الرئاسة، تحت اسم "رئاسة الجمهورية"، مشيرة إلى أن هذه الصفحة مزيفة وليست تابعة لأى جهة رسمية.



صفحة مزيفة

وأكدت المصادر، أنه سيتم ملاحقة الشخص المسئول عن هذه الصفحة وإحالته للأجهزة المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.