مشروعات لـ"الرى" فى الصعيد بـ 200 مليون جنيه جاهزة للافتتاح الرسمى

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير أمام الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن قطاع التوسع الأفقي بمصلحة الرى، انتهى من تنفيذ مجموعة من المشروعات جاهزة للافتتاح الرسمى بتكلفه اجمالية قدرها بنحو 200 مليون جنيه لإنشاء عدد من الكبارى ومنشآت الحماية من أخطار السيول وتعظيم الاستفادة من المياه الناتجة عنها.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من إنشاء كوبرى خرسانة ك 6.675 على ترعة الرمادى – مركز اسنا بتكلفه 4.6 مليون جنيه، وكوبرى ك 32.000 على ترعة اصفون- مركز ارمنت بتكلفه 4,5 مليون جنيه،وذلك بمحافظة الاقصر، علاوة على 2 كوبرى حمولة 70 طن أحدهما إنشائه بتكلفه 4 مليون جنيه، وإحلال وتجديد كوبرى على ترعة اصفون – مركز نقادة – محافظة قنا بقيمة اجمالية 2,6 مليون جنيه.

وأضاف التقرير، إلى أنه فى نطاق مشروعات الحماية من مخاطر السيول فقد انتهي القطاع من انشاء بحيرة بـ 5 وادى الشغب 2 للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة أسوان بقيمة إجمالية 13 مليون جنيه، وكذلك انشاء بحيرة بـ 6 وادى الشغب 2 للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 11,2 مليون جنيه، علاوة على الانتهاء من إنشاء سد الحماية وبحيرة الترسيب بالاعقاب بحرى بوادى أبو صبيرة للحماية من أخطار السيول بمحافظة أسوان بقيمة إجمالية 5 ملايين جنيه، والانتهاء من إنشاء بحيرة صناعية بوادى أبو صبيرة لحماية وادى أبو صبيرة للحماية من اخطار السيول بالمحافظة بقيمة اجمالية 39,5 مليون جنيه، وإنشاء بحيرة بـ 4 وادى الشغب 1 بقيمة إجمالية 19,4 مليون جنيه، وانشاء سد إعاقة م2 بوادى الشغب للحماية من السيول بوادى عبادى بمحافظة أسوان بقيمة اجمالية 35,6 مليون جنيه .

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات حماية قرية العقب الجديدة من أخطار السيول بمدينة قنا بقيمة إجمالية 2,5 مليون جنيه بتاريخ، كما تم إنشاء بحيرة لحماية وادى الصعايدة والعمدة 1 (وادى بنات برى) محافظة الأقصر للحماية من أخطار السيول بقيمة إجمالية 20 مليون جنيه، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء بحيرة لحماية وادى الصعايدة والعمدة 2 (وادى المدامود) محافظة الأقصر للحماية من أخطار السيول بقيمة إجمالية 37,8 مليون جنيه.