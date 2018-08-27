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مرور الجيزة يضبط 351 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:00 ص
مرور الجيزة يضبط 351 مخالفة متنوعة بـ6 أكتوبر حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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حررت الإدارة العامة لمرور الجيزة، 351 مخالفة متنوعة فى قطاع 6 أكتوبر خلال 24 ساعة.

و كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 351 مخالفة مرورية متنوعة، منها 198 مخالفة نموذج 125 و 35 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 11 مركبة توك توك وضبط 15 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


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