مدير بشركة بترول فى السويس ينصب على المواطنين ويجمع 12 مليون جنيه

السويس- سيد نون

حرر مواطنون بالسويس محاضر بإدارة مباحث الأموال العامة وقسم شرطة فيصل رقم 7567 إدارى تتهم مدير إدارة علاقات عامة بشركة بترول بقيامة بالاستيلاء على 12 مليون جنيه من أموالهم تحت مزاعم تعيين أشخاص فى الشركات وتوظيف أموالهم وشراء وحدات سكنية.

وصدر قرار من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم "ا . أ " 52 عاما موظف بشركة بترول بالسويس لاتهامه بالنصب على المواطنين.

وقامت إدارة مباحث الأموال العامة بالسويس ومدن القناة بالاستماع إلى الضحايا من الرجال والسيدات الذين تعرضوا للنصب وحسب تأكيد الضحايا فإن المتهم حصل منهم على 12 مليون جنيه.

وقالت زينب أحمد، ربه منزل، إن المتهم بالنصب عليهم أدعى أنه يستطيع شراء وحدات سكنية لهم بمشاريع إسكان جديدة بسعر التكلفة مستغلا الإعلانات من أجل جذب الأنظار، مضيفة: "وقمت أنا وأبنائى بحجز وحدتين ثم اختفى بعد حصوله على نصف مليون جنيه".

وفى سياق آخر، أكد على رمضان، تاجر بالسويس، على أن المتهم بالنصب حصل منه على مبلغ 150 ألف جنيه لتعيين نجلة فى إحدى الشركات وأنه حصل على الأموال بعدما أوهمه أنه يستطيع تعيين نجله فى شركة كبيرة.

وحسب لمحاضر المحررة وصل عدد من تعرضوا للنصب إلى 40 رجل وسيدة تحت مزاعم مختلفة من بينهم التوظيف وبناء الوحدات السكنية.