محمد صلاح: سأكون لايف عبر "فيس بوك" بعد قليل

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن النجم المصرى محمد صلاح، أنه سيخرج "لايف" بعد قليل على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لشرح الأزمة الأخيرة مع اتحاد الكرة المصرى.



محمد صلاح محمد صلاح

كانت أزمة دبت بين اتحاد الكرة المصرى ومحمد صلاح، بسبب خلافات تعاقدية حول حقوق الرعاية، قبل منافسات كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018، وبعد فترة من الشد والجذب حينذاك بين الطرفين، أعلن القائمون على اتحاد الكرة أن الأزمة فى طريقها إلى الحل، لتحدث هدنة مؤقتة، ولكن على ما يبدو لم يحدث أى جديد ، لتشتعل الأحداث مجددا على خلفية تويته اللاعب المنشورة على مواقع التواصل.