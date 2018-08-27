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الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:30 م
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محكمة أوغندية تفرج عن نواب بالبرلمان بكفالة بعد اتهامهم بالخيانة

الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:34 م
محكمة أوغندية تفرج عن نواب بالبرلمان بكفالة بعد اتهامهم بالخيانة أرشيفية
(رويترز)
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أمرت المحكمة العليا فى أوغندا، اليوم الاثنين، بالإفراج بكفالة عن 33 شخصا، منهم مؤلف الأغانى الشهير روبرت كياجولانى، بعد توجيه اتهامات بالخيانة لهم بسبب دورهم المزعوم فى رشق موكب الرئيس يوويرى موسيفينى بالحجارة هذا الشهر.
 
وقال محامى كياجولانى لرويترز الأسبوع الماضى نقلا عن أقارب زاروا موكله، الذى أصبح نائبا للبرلمان العام الماضي، إنه لم يكن قادرا على الوقوف على قدميه بعد أن تعرض للضرب اثناء احتجازه. وتقول الحكومة الأوغندية إن مزاعم الاعتداء عليه "هراء".
 
وكان اعتقال النائب كياجولانى وساسة آخرين معارضين للرئيس قد أثار احتجاجات استمرت يومين فى العاصمة كمبالا وأجزاء أخرى من البلاد الأسبوع الماضي.
 
وينفى جميع المعتقلين الاتهامات الموجهة إليهم.
 
وتحددت الكفالة لكل منهم بمبلغ خمسة ملايين شلن أوغندى (1340 دولارا) تدفع إذا لم يمثل أى منهم مرة أخرى أمام المحكمة. ولم يطعن الادعاء العام على قرار المحكمة.
 
وأمر القاضى المتهمين وعددهم 33 شخصا بالمثول مرة أخرى أمام محكمة أدنى درجة يوم 30 أغسطس آب ورفض طلبا من الادعاء بمصادرة جوزات سفرهم.
 

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