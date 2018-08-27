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محافظ دمياط يفتتح مشروعات تنموية بقطاعى التعليم والطرق بتكلفة 79 مليون جنيه

الإثنين، 27 أغسطس 2018 03:24 م
محافظ دمياط يفتتح مشروعات تنموية بقطاعى التعليم والطرق بتكلفة 79 مليون جنيه جانب من الافتتاح
دمياط معتز الشربينى
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افتتح الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم عددا من المشروعات التنموية فى قطاعى الطرق والتعليم وذلك بتكلفة إجمالية 79 مليون جنيه.

واستهل المحافظ الجولة بافتتاح مدرسة محمد عبده الابتدائية المشتركة بعد إتمام أعمال الاحلال الجزئى بعدد 25 فصل وبتكلفة قدرها 7 مليون و839 ألف و 539 جنيه كما قام بافتتاح مدرسة الإمام مالك الابتدائيه بدمياط "إنشاء جديد" تضم عدد 16 فصل بتكلفة 6 مليون و369 ألف و424 جنيه.

وواصل المحافظ جولته بافتتاح أعمال توسعات مدرسة صلاح الدين الأيوبى الرسمية بعدد 6 فصول إضافية وتكلفة قدرها 5 مليون و107 ألف و425 جنيه.

وفى ختام الجولة افتتح المحافظ أعمال المرحلة الأولى من ازدواج وإنارة ورصف طريق الأديب الشاعر فاروق شوشه "رأس البر الغربى" بتكلفة إجمالية 59 مليون و 330 ألف جنيه بمشاركة مجتمعية من شركة مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" وتنفيذ شركة المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق.

 

 


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