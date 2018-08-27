video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 27 أغسطس 2018 08:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يسلم فريق مركز شباب الميمون كأس دورة الشهيد أحمد حسين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:09 م
محافظ بنى سويف يسلم فريق مركز شباب الميمون كأس دورة الشهيد أحمد حسين جانب من التكريم
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف نهائى دورة الشهيد أحمد حسين فى كرة القدم بمركز شباب الميمون بالواسطى، والذى جمع فريقى مركزى شباب الميمون وصفط الشرقية على أرض ملعب مركز شباب قرية الميمون، وانتهى اللقاء بفوز مركز شباب الميمون بهدف مقابل لاشيء.

 

رافق حبيب، خلال مشاهدة المباراة كل من: النائبين بدوى النويشى، وهشام مجدى عضوى مجلس النواب عن الواسطى وناصر، وأحمد سرور مدير الشباب والرياضة، والمحاسب كمال عبد التواب سلومة رئيس مركز ومدينة الواسطى ومسئولى الشباب والرياضة بالمديرية وإدارة الشباب والرياضة بالواسطى.

 

وعقب انتهاء لقاء الفريقين سلم محافظ بنى سويف كأس البطولة وبعض الجوائز العينية لمركز شباب الميمون الفائز بلقب الدورة، معربا عن سعادته لحضور هذه الفعالية تشجيعا وتحفيزا للشباب على مواصلة ممارسة الرياضة، وأنها فرصة كبيرة يلتقى فيها بأبنائه من الشباب الموهوبين الذين تعمر بهم بنى سويف، ومقدماّ الشكر لأعضاء مجلس النواب الداعمين للشباب، وكل التقدير لمسئولى قطاع الشباب والرياضة على جهودهم فى تنظيم الدورة

 

من جانبه أوضح "سرور"مدير عام الشباب والرياضة أن هذه الدورة هى النسخة الـ" 43"،والتى تحمل اسم الشهيد أحمد حسين" أحد شهداء حرب أكتوبر"،حيث شارك فى الدورة 39 مركزًا للشباب من الواسطى وناصر وإهناسيا، والتى تم تقسيمها إلى 13 مجموعة بواقع 3 فرق فى كل مجموعة "باستثناء المجموعة الرابعة التى تضم فريقين والمجموعة الثالثة عشر والتى ضمت 4 فرق"، حيث تأهل أول وثانى كل مجموعة للأدوار التالية، والتى أسفرت عن صعود فريقى مركزى شباب الميمون وصفط الشرقية للعب المباراة النهائية والتى انتهت بفوز الميمون بهدف نظيف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بنى سويف: رفع الأجر الشهرى 150 جنيه للعاملين المؤقتين غير المثبتين

بنى سويف

أخبار بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

رياضة




لا تفوتك
الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

الداخلية تعلن مقتل 5 عناصر إرهابية فى اشتباكات استهدفت أوكارهم بطريق سوهاج

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

السيسي: ناقشت مع رئيس فيتنام تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

حرب الفضاء بين واشنطن وموسكو.. ترامب يأمر بتشكيل "قوة فضائية".. وروسيا ترد بتطوير طائرات وأسلحة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية.. مخاوف من تحويل الأقمار لأسلحة فتاكة .. وتاريخ المواجهة بدأ منذ عهد ريجان

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

ورطة الإخوان بعد فشل مخطط 31أغسطس "الحلقة الثالثة".. اليقظة الأمنية حالت دون تنفيذ الجماعة الإرهابية عدة عمليات نوعية ضد مؤسسات الدولة للتمهيد للفوضى.. يحيى القزاز ورائد سلامة قاما بإعادة إحياء حركة 6 إبريل

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

رسميا.. الأهلى والعين فى السوبر الإماراتى

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

اتحاد الكرة ينفى صدور أى خطابات بخصوص محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة