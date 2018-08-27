محافظ بنى سويف يسلم فريق مركز شباب الميمون كأس دورة الشهيد أحمد حسين

بنى سويف :هانى فتحى

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف نهائى دورة الشهيد أحمد حسين فى كرة القدم بمركز شباب الميمون بالواسطى، والذى جمع فريقى مركزى شباب الميمون وصفط الشرقية على أرض ملعب مركز شباب قرية الميمون، وانتهى اللقاء بفوز مركز شباب الميمون بهدف مقابل لاشيء.

رافق حبيب، خلال مشاهدة المباراة كل من: النائبين بدوى النويشى، وهشام مجدى عضوى مجلس النواب عن الواسطى وناصر، وأحمد سرور مدير الشباب والرياضة، والمحاسب كمال عبد التواب سلومة رئيس مركز ومدينة الواسطى ومسئولى الشباب والرياضة بالمديرية وإدارة الشباب والرياضة بالواسطى.

وعقب انتهاء لقاء الفريقين سلم محافظ بنى سويف كأس البطولة وبعض الجوائز العينية لمركز شباب الميمون الفائز بلقب الدورة، معربا عن سعادته لحضور هذه الفعالية تشجيعا وتحفيزا للشباب على مواصلة ممارسة الرياضة، وأنها فرصة كبيرة يلتقى فيها بأبنائه من الشباب الموهوبين الذين تعمر بهم بنى سويف، ومقدماّ الشكر لأعضاء مجلس النواب الداعمين للشباب، وكل التقدير لمسئولى قطاع الشباب والرياضة على جهودهم فى تنظيم الدورة

من جانبه أوضح "سرور"مدير عام الشباب والرياضة أن هذه الدورة هى النسخة الـ" 43"،والتى تحمل اسم الشهيد أحمد حسين" أحد شهداء حرب أكتوبر"،حيث شارك فى الدورة 39 مركزًا للشباب من الواسطى وناصر وإهناسيا، والتى تم تقسيمها إلى 13 مجموعة بواقع 3 فرق فى كل مجموعة "باستثناء المجموعة الرابعة التى تضم فريقين والمجموعة الثالثة عشر والتى ضمت 4 فرق"، حيث تأهل أول وثانى كل مجموعة للأدوار التالية، والتى أسفرت عن صعود فريقى مركزى شباب الميمون وصفط الشرقية للعب المباراة النهائية والتى انتهت بفوز الميمون بهدف نظيف.