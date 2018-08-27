محافظ الوادى الجديد يوافق على إنشاء منافذ بيع لشباب الخريجين

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على فتح منافذ بيع سلع غذائيه وجميع المنتجات لصالح عدد من شباب الخريجين بشرط أن تكون اقل من مثيلاتها في الأسواق بهدف تخفيف العبء عن كاهل الاسر الواحاتيه وتوفيرالسلع الاساسيه باسعار مخفضه وكذلك توفيرفرص عمل كريمه للشباب

و أشار المحافظ الى ضرورة تنظيم معرض اسبوعي بالممشي السياحي يوم الخميس من كل أسبوع وكذلك توفير الشنطه الذهبيه التي تحتوي علي السلع الاساسيه والضروريه للمنزل وتكفي لمده اسبوع بسعر مميز والتنسيق مع المستفيدين بالسيارات المبرده التابعه للصندوق الاجتماعي للمشاركه في تنفيذ الفكره بالقري.