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الإثنين، 27 أغسطس 2018 06:14 م
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محافظ الوادى الجديد يوافق على إنشاء منافذ بيع لشباب الخريجين

الإثنين، 27 أغسطس 2018 05:45 م
محافظ الوادى الجديد يوافق على إنشاء منافذ بيع لشباب الخريجين اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على  فتح  منافذ بيع سلع غذائيه وجميع المنتجات  لصالح عدد من شباب الخريجين بشرط أن  تكون اقل من مثيلاتها في الأسواق بهدف تخفيف العبء عن كاهل الاسر الواحاتيه وتوفيرالسلع الاساسيه باسعار مخفضه وكذلك توفيرفرص عمل كريمه للشباب
 
 و أشار المحافظ الى ضرورة تنظيم  معرض اسبوعي بالممشي السياحي يوم الخميس من كل أسبوع وكذلك توفير  الشنطه الذهبيه التي تحتوي علي السلع الاساسيه والضروريه للمنزل وتكفي لمده اسبوع بسعر مميز والتنسيق مع المستفيدين بالسيارات المبرده التابعه للصندوق الاجتماعي للمشاركه في تنفيذ الفكره بالقري. 
 

 


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