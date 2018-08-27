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الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:29 م
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محافظ الوادى الجديد يناقش الخطة الاستثمارية لمركز الخارجة بتكلفة 37 مليون جنيه

الإثنين، 27 أغسطس 2018 09:16 م
محافظ الوادى الجديد يناقش الخطة الاستثمارية لمركز الخارجة بتكلفة 37 مليون جنيه جانب من اللقاء
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إجتماع لمناقشة الخطة الإستثمارية لمركز الخارجة للعام المالى 2018/2019 وذلك بحضور كافة التنفيذيين المعنيين، حيث تم اعتماد مبلغ 36 مليون جنيه لخطة تطوير المركز شاملة المدينة والقرى التابعة له.

 

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة وضع دراسة عاجلة لتنمية قرى المركز وتطويرها بكافة الخدمات اللازمة من طرق وكهرباء وتحسين بيئة وصرف لتكون قرى نموذجية ورفع كفاءة وتطوير كافة الحدائق المهجورة بالأحياء وطرحها بالمزاد العلنى كمتنفس طبيعى للمواطنين.

 


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