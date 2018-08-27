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محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات بمدينة بنها اليوم.. تعرف عليها

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:36 ص
محافظ القليوبية يتفقد عدد من المشروعات بمدينة بنها اليوم.. تعرف عليها اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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يتفقد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات التنموية بمدينة بنها، وذلك في إطار احتفال المحافظة بالعيد القومى الموافق 31 أغسطس الجاري، حيث يفتتح ملعب نجيل صناعى بمركز شباب الرملة بتكلفة مليون و120 الف  جنيه، كما يفتتح مقر ادارى وملعب نجيل صناعى بمركز شباب السلام بساحل دجوى ببنها بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

وتشمل جولة المحافظ، تفقد توسعات محطة معالجة بنها طاقة 70/140 الف م3/ يوم بتكلفة 9 ملايين و800 ألف جنيه، وتفقد توسعات كوبرى الشموت على الطريق السريع بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، وتفقد محطة صرف صحى قرية مجول وكفر سندنهور بتكلفة 6 مليون جنيه، وتفقد مدرسة جزيرة بلى للتعليم الاساسى بتكلفة 578 ألف جنيه.

 


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