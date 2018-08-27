محافظ الجيزة يتفقد منطقة الـ 3طوابق بفيصل لمتابعة حالة النظافة

تفقد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، فى جولة مفاجئة بمفرده أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع وأزاله المخلفات بالعديد من المناطق شملت شوارع زغلول حتى مطلع الدائرى وكفر الجبل والمنصورية والمنشيه وكعابيش والشهيد احمد حمدى بحى الهرم وشارع الملك فيصل .

وقال المحافظ فى تصريحات له إن الجولة تأتى فى إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجهود الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء فى أعمال رفع التراكمات والمخلفات والاطمئنان على انتظام سير الأعمال.

وأكد المحافظ انه تم توجيه الهيئة العامة للنظافه والتجميل وحي الهرم بتكثيف اعمال رفع كفاءه طريق المنصورية ورفع اى مخلفات منها ودعمه بصناديق قمامة اضافية.

وكلف المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي الهرم باستمرار خطة رفع كافة التراكمات والمخلفات والسيارات المتهالكة من نهر الطريق وتكثيف الحملات على مدار اليوم والقضاء على أي بؤر للقمامة.

ووجه بازاله اى مخلفات ورتش من جانبى شارع زغلول وكوبرى ابو طالب والدفع بصناديق قمامة اضافيه ورفع السيارات المتهالكه، بالإضافه الى رفع تراكمات القمامة من احدى قطع الاراضى الفضاء بشارع الشهيد احمد حمدىبالمنشيه حيث فوجئ المحافظ بانبعاث الادخنه منها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال صاحب قطعة الارض الفضاء .