محافظ الجيزة يتفقد منطقة الـ 3طوابق بفيصل لمتابعة حالة النظافة

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محافظ الجيزة يتفقد منطقة الـ 3طوابق بفيصل لمتابعة حالة النظافةالإثنين، 27 أغسطس 2018 06:47 م
محافظ الجيزة فى جولة تفقدية
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