محافظ البحر الأحمر يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير العشوائيات

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عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى وآخر الإجراءات التى تمت بمشروعات تطوير العشوائيات بكل مدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة البحث الدقيق والحرص الفعلى لجميع الأسر المستحقة وسعى كافة الأجهزة التنفيذية لإعطاء كل ذى حق حقه واستهداف أهالينا الأكثر احتياجا.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير العشوائيات الجارى تنفيذها والمقامة بمدن البحر الأحمر وأكد المحافظ على مسئولى مجلس مدينة الغردقة بضرورة عمل بحث اجتماعى للسكان بالمناطق ذات الخطورة الداهمة ليتم استهدافهم خلال خطة تطوير العشوائيات ومنها مناطق جبلاية العفش والسوق القديم ومجاهد والملاحة ومنطقة الصيادين ومنطقة العرب ومنطقة الموظفين وحى الأمل وأوضح المحافظ أنه يجب تحديد الموقف الكامل لجميع المستحقين عن طريق معرفة كافة أولويات الدعم الذى تم الحصول عليه من الدولة من مساكن أو أراضى لهم حتى يتم تحديد المعاملة المالية المناسيه لهم، لافتا إلى أنه يجب توصيف كل حالة من حالات المستحقين وعرضها على اللجنة التى ينطبق عليها الشروط والضوابط من عدمه.

كما ناقش الاجتماع ما تم من أعمال التطوير فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى وكافة المرافق ومتابعة كافة المستجدات فى مناطق التطوير الحضرى بمدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن التطوير سيكون واجهة حضارية لمدينة الغردقة وسيمثل عائد استثمارى كبير للمحافظة كما أن عملية تطوير المدينة القديمة ستعمل على إضفاء المظهر الجمالى لمدينة الغردقة إضافة إلى أن ذلك يأتى فى خطة جعل مدينة الغردقة من أجمل المدن السياحية بالعالم، مشيرا إلى أن خطة تطوير المدينة تستهدف كافة المحاور الرئيسية والشوارع المرتبطة بها لتعطى انطباعا جيدا لدى السائح وتنقل الصورة الحضارية التى تتمتع بها المحافظة.