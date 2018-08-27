محافظ الإسماعيلية يستعرض مقترحات تطوير حديقة الفروسية

الإسماعيلية - السيد فلاح

استعرض اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية اليوم المقترحات المقدمة من المهندس الاستشارى مجدى خليل لتطوير واستثمار منطقة حديقة الفروسية والتى تقع على مساحة قدرها 18 فدان بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الاسماعيلية وقد تضمن المقترح انشاء منطقة فندقية و منطقة تجارية و حديقة ترفيهية للأطفال وكافتيريات ومجمع صالات سينما ومول تجارى على تلك المساحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس أسامة عبد العزيز، رئيس لجنة التخطيط العمرانى والمهندس عبد الحميد عامر، رئيس حى ثالث وسعاد حامد مدير عام الشؤن القانونية بالمحافظة وذلك لبحث ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير حديقة الفروسية وتحقيق الاستثمار الأمثل لجعلها متنفسا لمواطنى وشعب الإسماعيلية.

وخلال الاجتماع أشار "طاهر"، إلى أهمية الوضع فى الاعتبار تخطيط مستقبلى للطرق و الدواعى المرورية للمحاور المحيطة بالمنطقة والتحاور من اجل الاستقرار على طرق تنفيذ اى مقترح يتم التوصل اليه سواء اسناد المنطقة ككل لاحد الجهات لوضع مخطط وتقديره ماليا او طرح شكل محدد من قبل المحافظة يتم عرضه على بيوت الخبرة المختلفة لتنفيذه.

واكد "طاهر"، على أهمية توسعة الطرق فى تلك المنطقة و رفع كفاءتها لامكانية اقامة اى انشطة بها وكذلك طالب المحافظ مدير عام الاسكان بعمل تخطيط تفصيلى لخطوط الكهرباء والمياه والصرف للإسماعيلية كلها وبالاخص للمنطقة المطروحة والتى يوجد بها خط طرد بقطر20 بوصة وشبكة مياه عكرة حتى لا تتعارض مع اى نشاط مقترح.