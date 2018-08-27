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الإثنين، 27 أغسطس 2018 11:10 ص
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مجلس إدارة البنك التجارى يرفع رأس ماله لـ14.6 مليار جنيه بتوزيع أسهم مجانية

الإثنين، 27 أغسطس 2018 10:26 ص
مجلس إدارة البنك التجارى يرفع رأس ماله لـ14.6 مليار جنيه بتوزيع أسهم مجانية هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى
كتب هانى الحوتى
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وافق مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، على تعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسى للبنك بما يعكس الزيادة المجانية فى رأس مال البنك المصدر والمدفوع تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية للبنك يوم 4 مارس الماضى، بتحويل جزء من الاحتياطى العام بمبلغ وقدره 2.9 مليار جنيه إلى أسهم يزاد بقيمتها رأس المال المصدر والمدفوع من 11.7 مليار جنيه ليصبح 14.6 مليار جنيه، وتوزيع الأسهم الناتجة عن الزيادة مجانا على المساهمين بواقع سهم واحد لكل 4 أسهم وذلك بعد استيفاء البنك لكافة الموافقات اللازمة.
 
 
وفى مارس الماضى، أقرت الجمعية العامة العادية للبنك توزيع كوبون نقدى بقيمة جنيه واحد للسهم، وتوزيع سهم مجانى لكل 4 أسهم.
 
 
وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك خلال الربع الأول من 2018، ارتفاع أرباحه بنسبة 15% على أساس سنوى، حيث حقق أرباحا بلغت 2.02 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

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