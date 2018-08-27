مبادرة "شارك ونظف" تضم 40 قرية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق فعاليات مبادرة "شارك ونظف"، بـ40 قرية على مستوى المحافظة، وذلك بدءً من اليوم السبت، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

وأكد "محروس"، على أنه تم تنفيذ المبادرة بقرى سنديون بقليوب، وشارع الساحة بمدينة بنها، وقرية أسنيت بكفر شكر، وقرية دندنا بطوخ، موضحا بأن المبادرة تهدف إلى مساعدة الجهاز التنفيذى فى أعمال النظافة بالشوارع، ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة وتقليم الأشجار وتجميل الميادين العامة، بمشاركة شباب جوالة مراكز الشباب.

وأضاف وكيل شباب القليوبية، بأن تلك المبادرة أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بجميع المحافظات، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتفعيل مشاركة الشباب بالقضايا المجتمعية.