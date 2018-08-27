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ماليزيا تعتزم منع الأجانب من شراء وحدات سكنية فى مشروع فورست سيتى

الإثنين، 27 أغسطس 2018 07:52 ص
ماليزيا تعتزم منع الأجانب من شراء وحدات سكنية فى مشروع فورست سيتى مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزى
كوالالمبور (رويترز)
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قال رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تسمح لأجانب بشراء وحدات سكنية فى مشروع فورست سيتى الذى تبلغ تكلفته 100 مليار دولار فى جوهور .

وخيم غموض على هذا المشروع منذ تحقيق ائتلاف مهاتير فوزا مفاجئا فى الانتخابات العامة التى جرت فى مايو أيار لأن مطور المشروع وهو شركة كنترى جاردين هولدينجس تتطلع لإنعاش الطلب المتعثر على خططها لبناء مدينة يقطنها 700 ألف شخص.

وقال مهاتير فى مؤتمر صحفي" شيء واحد مؤكد ألا وهو أنه لا يمكن بيع هذه المدينة التى سيتم بناؤها للأجانب. لن نعطى تأشيرات دخول للناس كى يأتوا ويعيشوا هنا، "اعتراضنا أنه كان يجرى بناؤها للأجانب وليس للماليزيين. معظم الماليزيين لا يمكنهم دفع ثمن تلك المساكن".

 

 


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